YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te 3 köy ve 9 apartmandaki karantina sona erdi

Bitlis’te 3 köy ve 9 apartmandaki karantina sona erdi

BİTLİS HABERLERİ  | 15.04.2020 15:22 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında 3 köy ve ilçe merkezindeki 6 mahalledeki 9 apartmanda uygulanan karantina sona erdi.Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 1 Nisan 2020 tarihinde Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezindeki değişik mahallelerde bulunan 9 apartmanda 14 günlük karantina uygulanmıştı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında 3 köy ve ilçe merkezindeki 6 mahalledeki 9 apartmanda uygulanan karantina sona erdi.
Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 1 Nisan 2020 tarihinde Tatvan ilçesine bağlı Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri ile ilçe merkezindeki değişik mahallelerde bulunan 9 apartmanda 14 günlük karantina uygulanmıştı. Söz konusu sürenin bugün itibariyle tamamlanmasıyla 14 gündür karantinada olan bina sakinleri de sokağa çıkmaya başladı.
Öte yandan; geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Yediveren köyünde başlayan karantina ise devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onun gibisini görmediniz! Lakabı canavar Onun gibisini görmediniz! Lakabı canavar
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da çilek üretimi başladı

Aydın’da çilek üretimi başladı

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Sivas’ta trafik kazası: polis memuru hayatını kaybetti

Bütün ilçe o sesi arıyor

Bütün ilçe o sesi arıyor

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Boncuk satıp biriktirdiği umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Manisa'da 2 ilçede karantina kararı

Bitlis Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:29
Öğle
12:17
İkindi
15:58
Akşam
18:55
Yatsı
20:16

Bitlis Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Merkez Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Erat trafik uygulamalarına katıldı

Kaymakam Erat trafik uygulamalarına katıldı

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

(Özel) Bitlis’te baharın müjdesi çiçeklerden renk cümbüşü

(Özel) Bitlis’te baharın müjdesi çiçeklerden renk cümbüşü

Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

Tatvan SSK hastanesi kapanmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.