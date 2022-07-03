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Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

03.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ile bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." denildi.

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sokağa çıkma yasağı Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
02:56
Sabah
04:45
Öğle
12:21
İkindi
16:15
Akşam
19:46
Yatsı
21:27
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

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