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Bitlis’te 37 ‘Köy Yaşam Merkezi’ açıldı

09.12.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyünde onarılan ilkokul binası ‘Köy Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde kullanılmayan köy okulları onarılarak yeniden hizmete alınıyor. Tatvan’a bağlı Çekmece köyündeki kullanılmayan ilkokul binası da onarıldıktan sonra köy yaşam merkezi olarak kadınların hizmetine açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, il genelinde 37 ‘Köy Yaşam Merkezi’nin olduğunu söyledi. Bu merkezler sayesinde hem öğrencilerin hem kadınların hem de erkeklerin açılan veya talep edilen kurslardan faydalanabileceğini belirten Korkmaz, Çekmece köyündeki kurstan 27 kadının yararlandığını söyledi.

Korkmaz, “Bugün Çekmece Köy Yaşam Merkezi’nde hep beraber yapılan çalışmaları yerinde izliyoruz. Köy yaşam merkezlerimiz; çocuklardan kurslarımıza kadar buranın tam bir yaşam merkezi olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Bu köyümüz Tatvan merkeze 4 kilometre uzaklıkta. 60 hanelik köyde 480 insanın yaşadığı bir yer. Burada hem ilkokul hem de ortaokulumuz var. Ana sınıfıyla beraber 120 öğrencimiz var. Bu eski okulumuzu bu yazın onararak köy yaşam merkezine çevirdik. Burada iki tane kursumuz var. 27 tane kursiyerimiz biçki, dikiş ve giyim üzerine eğitim görüyor. Tabi buralar sadece bu hanımefendilerin biçki, dikiş kursu üzerine değil, beyefendilerin de arıcılık, meyvecilik, hayvan yetiştiriciliği ve bu alanlarda ihtiyaç duyduğu her türlü kursu halk eğitim merkezi üzerinden arkadaşlarımız kendilerine verecekler.

Bitlis genelinde 37 köy yaşam merkezimiz var ama bunların 8 tanesi direk köy yaşam merkezi olarak inşa edilmiştir. Diğer yerlerdeki köy yaşam merkezlerimiz de mevcut okullarımızda bir yanda öğrenciler eğitim öğretimine devam ediyor diğer taraftan ihtiyaç duyulan kurslar halk eğitim merkezi tarafından açılıyor. Sadece bu amaçla Güroymak ilçemizde 2, diğer ilçelerin her birinde de birer olmak üzere 8 tanedir” dedi.

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