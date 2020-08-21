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Bitlis’te 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 21.08.2020 16:12 | Son Güncelleme

Bitlis’te bir otomobilde yapılan aramada 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir otomobilde yapılan aramada 8 parça halinde 4 kilo metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Bitlis’te 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis’te bir otomobilde yapılan aramada 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir otomobilde yapılan aramada 8 parça halinde 4 kilo metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, "İl merkezi girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan arama neticesinde, 8 parça halinde daralı ağırlığı 4 kilo metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan N.Y., H.A., M.D., S.A. ve M.Ş.A. isimli beş şüpheli gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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