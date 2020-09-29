YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te 41 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te 41 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS HABERLERİ  | 29.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 41 düzensiz göçmen yakalandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl merkezinde durdurulan bir minibüs içerisinde bulunan 41 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisine bulunan S.C. isimli organizatör yakalanmıştır. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık Çölde tespit edildi! 120 bin yıllık
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Bitlis Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
04:38
Sabah
05:59
Öğle
12:07
İkindi
15:27
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Bitlis Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Umut Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ömer Eczanesi
Tatvan
Tarçın Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Güroymak’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı
Güroymak’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Güroymak’ta bina yapımı artarak devam ediyor
Güroymak’ta bina yapımı artarak devam ediyor
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.