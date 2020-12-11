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Bitlis’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

BİTLİS HABERLERİ  | 11.12.2020 23:33 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Bitlis pandemiyle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Bitlis pandemiyle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.

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Bitlis Namaz Vakitleri 12 Aralık Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:12
Öğle
12:10
İkindi
14:37
Akşam
16:58
Yatsı
18:21

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