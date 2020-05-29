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Bitlis’te 64 camide cuma namazı kılındı

BİTLİS HABERLERİ  | 29.05.2020 15:04 | Son Güncelleme

Bitlis’te yaklaşık 2 aydan sonra cami avlularında ve bahçelerinde ilk cuma namazı kılındı.Merkez ve ilçelerde namaz kılınmasına izin verilen camilerde vatandaşlar maskelerini takıp, sosyal mesafeye uyarak ibadet yaptı.

Bitlis’te yaklaşık 2 aydan sonra cami avlularında ve bahçelerinde ilk cuma namazı kılındı.
Merkez ve ilçelerde namaz kılınmasına izin verilen camilerde vatandaşlar maskelerini takıp, sosyal mesafeye uyarak ibadet yaptı. Cami bahçelerinde daha önce çekilen çizgilerde seccadelerini seren vatandaşlar, namazlarını kıldıktan sonra mesafeli bir şekilde ayrıldı.
Müftülük bahçesinde namaz kılmaya gelen vatandaşlar, tekrar bir arada ibadet yapmanın mutluluğunu yaşadı.
İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, 10 Mart’tan bu yana cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmadığını belirtti. Faysal, "5 vakit ezanlarımız ve selalarımızı okuyorduk. Dualar ediyorduk. Allah nasip etti bugün namazlarımız kılınacak. Sahası müsait olan camilerimizde namaz kılınacak. 64 camimizde namaz kılınacak" diye konuştu.
Vatandaşlardan Murat Biçer ise “Pandemi sürecinden bu yana ülkemizde camilerin kapanması içimde büyük bir yara açmıştı. Çok şükür kötü günleri geride bıraktık. Cuma namazlarını kılmaya başladık. Bahçelerde namaz kıldık. İnşallah yakında camilerde de kılacağız" ifadelerini kullandı.

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Akşam
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Ahlat
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