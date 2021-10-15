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Bitlis'te 70 düzensiz göçmen yakalandı

15.10.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 70 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir minibüs ve arkasına bağlanmış römorkta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 70 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, ​İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Bitlis-Baykan kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan minibüs ve arkasına bağlı römorkta, yurda yasa dışı yollarla giren 70 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü gözaltına alındı.

​Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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