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Bitlis'te 8 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne müdahaleyle çıkarıldı

AA AA
18.01.2024 15:52 | Son Güncelleme:
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 8 aylık bebeğin yuttuğu çengelli iğne, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde çıkarıldı.

Güroymak ilçesinde çengelli iğne yutan 8 aylık bebek, ailesi tarafından Güroymak Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan kontrollerde çengelli iğnenin soluk borusuna saplandığı tespit edilen bebek, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleyle soluk borusundaki çengelli iğne çıkarılan bebek, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Bebeğe müdahale eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hakan Tuhan, çengelli iğnenin ucunun açık olması nedeniyle bebeğin soluk borusuna saplandığını söyledi.

İğneyi başarılı şekilde çıkardıklarını anlatan Tuhan, "Bebeği 2 saat gözlem altında tuttuktan sonra taburcu ettik. Kulakta, boğazda ve burunda yabancı cisimlerle çok sık karşılaşmaktayız. Çocuklar boncuk, madeni para, nohut, fasulye, mısır gibi şeyleri yutabiliyor ya da kulaklarına, burunlarına sokabiliyorlar. Bu gibi durumlar hayati tehlikeye neden olabiliyor. Ailelerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu durumlarla karşılaşan aileler, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmalı." diye konuştu.

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