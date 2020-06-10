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Bitlis'te 9 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

BİTLİS HABERLERİ  | 10.06.2020 17:54 | Son Güncelleme

Bitlis'te 9 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bazı köylerde ve bunlara bağlı mezarlarda, terör örgütü mensuplarının yakalanması sırasında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 9 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi sınırlarındaki Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu, Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde terör örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 3 Haziran'da saat 02.00'da başlatılan sokağa çıkma yasağı, bugün saat 17.00'den itibaren kaldırılmıştır."

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