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Bitlis'te 9 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

15.09.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 9 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 9 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçe sınırlarında yer alan bazı köy ve mezralarda 11 Eylül'de uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki, Ağaçpınar, Ayrancılar, Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere ve Tanrıyar köy ile mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül'de saat 03.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 18.00'dan itibaren kaldırılmıştır."

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Bitlis Namaz Vakitleri 15 Eylül Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:46
Öğle
12:12
İkindi
15:43
Akşam
18:28
Yatsı
19:45

Bitlis Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
G.Oymak Eczanesi
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