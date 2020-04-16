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Bitlis’te 90 adet mekanik fünye ve çok sayıda malzeme ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 16.04.2020 17:34 | Son Güncelleme

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 90 adet mekanik fünye ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bitlis merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında 90 adet mekanik fünye ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bitlis merkez ilçe kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halim Naneci 2020-06 ve Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık 2020-09 operasyonları başlatılmıştır. Operasyonlar kapsamında, 15 Nisan 2020 günü toprağa gömülü 90 adet mekanik fünye, 2 adet elektrikli fünye, 5 adet ateşleme anahtarı, 2 adet dolu piknik tüpü, 1 adet mühimmat parçası, 2 adet pil bloğu, 2 adet kamera, 2 adet mini kamera, 2 adet mikro sd kart, 90 adet kibrit eczası, 1 adet leşker kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 1 adet fırın, 5 kilo et kavurma, 5 kilo peynir, 4 çift spor ayakkabı, 1 adet çanta bonesi, 6 kilo deterjan, 1 adet şampuan, 2 adet kova ve 1 adet tencere, 16 Nisan 2020 günü 1 adet sığınak içerisinde toprağa gömülü vaziyette ise 2 adet leşker kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 1 adet palaska, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balta 1 adet testere ve 2 adet çuval ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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Adilcevaz
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