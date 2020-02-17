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Bitlis’te 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 17.02.2020 19:57 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan bir otobüste narkotik köpeği Irmak’ın da desteği ile yapılan aramada 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmaları neticesinde piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan eroin maddesi ele geçirildiğini bildirdi.

Bitlis’te 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan bir otobüste narkotik köpeği Irmak’ın da desteği ile yapılan aramada 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli çalışmaları neticesinde piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan eroin maddesi ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, “Bitlis ili üç yol mevkiinde bir yolcu otobüsü durdurulmuş, Narkotik dedektör köpeği Irmak ile otobüste yapılan aramada, otobüste özel olarak imal edilmiş zulada, yaklaşık piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan, 180 paket halinde, daralı ağırlığı 91 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan M.Ö., R.G., Z.A. ve L.I. isimli toplam 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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