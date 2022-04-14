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Bitlis'te 99 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı

14.04.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 99 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, yurda yasa dışı yollarla giren 99 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma sorumluluk bölgesindeki kontrol noktalarında 13-14 Nisan'da yapılan yol uygulamasında, şehirlerarası yolcu otobüsünde 4, kamyonette 7, minibüste 43, otomobilde 2 ve 43 de yaya olmak üzere Afganistan uyruklu 99 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenlerin üst aramalarında 2 sahte pasaport ve 2 sahte geçici koruma belgesi bulundu.

Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 6 organizatör ile şehirlerarası taşımacılık yapan firma hakkında adli işlem başlatıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecek.​​

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