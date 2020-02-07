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Bitlis'te ağır tonajlı araçların trafiğe zincirsiz çıkmasına izin verilmiyor

BİTLİS HABERLERİ  | 07.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Bitlis'te ağır tonajlı araçların trafiğe zincirsiz çıkmasına izin verilmiyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksamaması amacıyla ağır tonajlı araçların zincir takmadan trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede ve kent genelinde yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar sebebiyle Baykan-Bitlis, Bitlis-Baykan, Bitlis-Ahlat, Ahlat-Bitlis, Bitlis-Güroymak, Güroymak-Bitlis, Bitlis-Hizan, Hizan-Bitlis, Bitlis-Mutki, Mutki-Bitlis, Bitlis-Tatvan, Tatvan-Bitlis, Van-Tatvan ve Tatvan-Van istikametleri için 7-8 Şubat tarihleri arasında zincirsiz ağır vasıta araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Dolayısıyla tır ve kamyon türü ağır vasıta araçların zincirsiz olarak yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması, vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur."

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aksama Bitlis Kar Yağışı Ulaşım

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Bitlis Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:31
İkindi
15:21
Akşam
17:46
Yatsı
19:04

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Deva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Defne Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
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