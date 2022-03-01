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Bitlis'te "baharın müjdecisi" kuzular besicileri sevindirdi

01.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te "baharın müjdecisi" kuzular besicileri sevindirdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kısa bir süre önce dünyaya gelen kuzular, besicilerin yüzünü güldürdü.

Küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Bitlis merkez ve ilçelerinde, besicilerin umutla beklediği kuzular doğmaya başladı.

Adilcevaz'da 4 bin 58 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı eteğindeki Çanakyayla köyünde küçükbaş hayvanların doğması besicileri sevindirirken iş yükünü de artırdı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede hayvanlarının bakımını ihmal etmeyen besiciler, dünyaya gelen "baharın müjdecisi" kuzuları, sütle beslenebilmeleri için günde iki kez anneleriyle buluşturuyor.

Ahırlarından bırakılan kuzuların annelerine ulaşmak için gösterdikleri çaba ve buluşma anları görenleri gülümsetiyor.

Çanakyayla köyünde besicilik yapan Hamit Akkuş, ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını, kuzu sayısının artmasından memnun olduğunu söyledi.

Hayvanların bakımının kış mevsiminde zor olduğunu anlatan Akkuş, şöyle konuştu:

"Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulan Süphan Dağı eteğinde hayvancılık yapıyoruz. Kuzuların anneleriyle buluşması çok güzel. Bir insanın yavrularıyla buluşması gibi değerlendiriyoruz. Güzel bir duygu. Kuzular doğmadan önce hayvanlarımızı günde iki defa besliyorduk fakat kuzular doğduktan sonra 4 defa yem veriyoruz. 14 yıldır besicilik yapıyorum. Hem zorluğu hem de rahatlığı var. Hayvancılık yapmazsak geçinemeyiz."

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