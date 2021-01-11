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Bitlis’te bayrak töreni

11.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te bayrak töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Bitlis’teki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00’u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Bitlis’teki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00’u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Bitlis merkezde bulunan Mahir Ayabak Okulunda öğretmenlerin ve idarecilerin katılımıyla bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Yoldaş, en kısa zamanda bu törenleri öğrencilerle yapmak istediklerini ifade etti. Yoldaş, “Uzunca bir zamandır salgından dolayı öğrencilerimizle beraber hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyleyemiyorduk. Bayrak törenlerimizi gerçekleştiremiyorduk. Bugün itibari ile tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de eş zamanlı olarak mevcut okul yöneticilerimiz ve idarecilerimizle birlikte İstiklal Marşı törenini gerçekleştirdik. Bizler bu töreni icra ederken, balkonlarda velilerimizin ve öğrencilerimizin bu törene katılabileceğini bilerek onlara davetlerde bulunduk” dedi.

Bitlis’te bayrak töreni

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