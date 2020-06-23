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Bitlis'te "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor

BİTLİS HABERLERİ  | 23.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Bitlis'in Hizan ilçesindeki berivanlar, havaların ısınmasıyla yaylalara çıkardıkları küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol katediyor - Kimi zaman yaya kimi zaman da eşek sırtında yaylalara çıkan berivanlar, dağlarda yetişen şifalı otlarla beslenen hayvanlardan elde ettikleri sütlerle en lezzetli peynirleri üretmeye çalışıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesinde berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ederek yüksek rakımlı yaylalara gidiyor.

İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yenicik köyünde besiciler, uzun süren kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanları yüksek rakımlı yaylalara çıkarıyor.

Köydeki berivanlar da yeşile bürünen yaylalarda şifalı otlarla beslenen hayvanları sağmak için her gün yaklaşık 20 kilometre yürüyerek 2 bin 450 rakımlı Ovi Yaylası'na gidiyor.

Sıcağa rağmen kimi zaman yürüyerek kimi zaman eşek sırtında zorlu bir yolculuğa çıkan berivanlar, sağımın ardından aynı yolu kullanarak evlerine dönüyor.

Günde iki kez yaylada sağım yapan berivanlar, elde ettikleri sütle peynir ve yoğurt yapıp satıyor.

- Günün ilk ışıklarıyla yola çıkıyorlar

Berivanlardan 6 çocuk annesi Maşallah Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken uyanarak çocuklarına kahvaltı hazırladığını söyledi.

Ev işlerini yaptıktan sonra yola çıktığını anlatan Demir, "3 saat yürüyerek geldiğimiz yaylada koyunları sağıyoruz. Elde ettiğimiz sütü taşıyarak eve götürüyoruz. Günde iki kez yaylaya geliyoruz. İşimiz zor ama yine de zevkli. Çünkü bu yayla çok güzel. Köyde hayat çok zor. Günde 30 koyun sağıyorum. Elde ettiğimiz sütle peynir ve yoğurt yapıp satıyoruz." diye konuştu.

Kader Demir ise sabah erkenden hayvanları sağmak için yola çıktıklarını belirtti.

Günde iki kez yaylaya gittiklerini aktaran Demir, "Ovi Yaylası'na geliyoruz. Hayvanları sağdıktan sonra sütümüzü alıp dönüyoruz. Yükümüz ağır olduğu için zorlanıyoruz. Aynı zamanda ev işlerini de yapıyoruz. Köy hayatı zor ama alıştık. Bize eğlenceli geliyor." dedi.

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