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Bitlis’te bir apartman karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 02.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Bitlis’te korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, Hüsrevpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Bitlis’te korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, Hüsrevpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, “Apartmanın bugün saat 24.00’ten itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına, apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleriyle sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ise ilgili kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

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Merkez
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Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
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Yavuz Eczanesi
Guroymak
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Hizan
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