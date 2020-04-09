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Bitlis’te bir köy karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 09.04.2020 21:51 | Son Güncelleme

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile merkeze bağlı Arıdağ Köyü karantinaya alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı Arıdağ Köyünün karantinaya alındığını duyurdu.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile merkeze bağlı Arıdağ Köyü karantinaya alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı Arıdağ Köyünün karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada, “İl merkezine bağlı Arıdağ Köyü’nün 7 Nisan 2020 tarih ve 22.00 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına, İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu karara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına, karar verilmiştir" denildi.

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