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Bitlis'te bir mezra ve iki bina karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 10.06.2020 00:07 | Son Güncelleme

Bitlis'te bir mezra ve iki bina karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir mezra ve iki bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 pozitif vaka tespit edilen bir mezra ile iki apartmanın, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tatvan ilçemize bağlı Çanakdüzü köyünün Bağmeşe mezrası ile ilçe merkezinde Tuğ ve Şirinevler mahallelerindeki iki bina, koronavirüs pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanunu'nun ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, 9 Haziran'da saat 19.00 itibarıyla karantinaya alınmasına, köy ve binaların giriş ve çıkışların yasaklanarak karantina tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında adli işlem ile idari para cezası uygulanacaktır."

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