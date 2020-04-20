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Bitlis’te çekirgeyle mücadele çalışması

BİTLİS HABERLERİ  | 20.04.2020 08:53 | Son Güncelleme

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, çekirgeyle mücadele çalışması başlattıklarını belirterek, “Risk teşkil eden köylerde çekirge yatakları tespit edilmeye başlanmış olup, küçük ve toplu haldeyken mücadeleye başlanacaktır” dedi.Çekirgeyle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, hava şartlarının uygun seyretmesiyle birlikte kışlaklarda toplu çekirge çıkışları olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Bitlis’te çekirgeyle mücadele çalışması

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, çekirgeyle mücadele çalışması başlattıklarını belirterek, “Risk teşkil eden köylerde çekirge yatakları tespit edilmeye başlanmış olup, küçük ve toplu haldeyken mücadeleye başlanacaktır” dedi.
Çekirgeyle mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, hava şartlarının uygun seyretmesiyle birlikte kışlaklarda toplu çekirge çıkışları olduğunun tespit edildiğini belirtti. Çekirge nimflerinin ilk çıktığı alanlarda mücadelesinin devlet yardımı şeklinde yapılmakta olduğunu ifade eden Çelik, "Kimyasal mücadelede kullanılan bitki koruma ürünleri devlet tarafından, işçilik ise yerel çiftçiler tarafından karşılanmaktadır. Nisan ayından itibaren il merkezine bağlı köylerimizde arazi sürvey çalışmalarına başlanmıştır. Risk teşkil eden köylerde çekirge yatakları tespit edilmeye başlanmış olup, küçük ve toplu halde iken mücadeleye başlanacaktır. Bu köylerde ikamet eden muhtar ve çiftçilerimiz bilgilendirilerek, duyarlı olunması istenmiştir. Arazilerde çekirgeler toplu halde iken mücadele yapılmalıdır. Aksi takdirde bu alanlarda gelişimini tamamlayan çekirgeler uçar hale geldikten sonra tarım arazilerine inmekte ve yeşil bitkilerin tamamında zararlı olmaktadır. İlimiz genelinde risk oluşturan tüm köylerde teknik personellerimiz yönetiminde kimyasal mücadeleye başlanmış olup, mücadelede Bakanlığımızca ruhsatlı ilaçlar kullanılmaktadır. 2020 yılı çekirge mücadelesi programı kapsamında il genelinde tespit, bilgilendirme ve ilaçlama hedeflenmektedir. Tüm köylerde muhtar, çiftçi ve özellikle de çobanlar teknik elemanlarımızca ilaçlama yapılan alanlarda 20-30 gün süre ile hayvan otlatılmaması konusunda uyarılmaktadır. Çekirge zararı görünen alanlarda arazi kontrolleri ve kimyasal mücadele çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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