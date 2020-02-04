YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te çiftlikte hastalanan işçinin imdadına paletli ambulansla yetiştiler

Bitlis'te çiftlikte hastalanan işçinin imdadına paletli ambulansla yetiştiler

BİTLİS HABERLERİ  | 04.02.2020 15:48 | Son Güncelleme

Bitlis'te çiftlikte hastalanan işçinin imdadına paletli ambulansla yetiştiler

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesi kırsalındaki bir çiftlikte rahatsızlanan işçi, ekiplerin paletli ambulansla 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 25 kilometre mesafedeki Ovakışla beldesindeki büyükbaş hayvan çiftliğinde şiddetli karın ağrısı çeken Cumali Araz'ı, yolun kardan kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyen arkadaşları, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine UMKE ekipleri, tıra yükledikleri paletli ambulansla hastanın mahsur kaldığı bölgeye hareket etti. Tesise 6 kilometre kala tırdan indirilen paletli ambulansla ilerleyen ekipler, zorlu yolculuğun ardından Araz'ı alarak yolda bekletilen ambulansa taşıdı. Araz, müdahalenin ardından Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

UMKE sorumlusu Ömer Daşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolu kardan kapanan tesiste hasta olduğu ihbarı üzerine yola çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Ekipler, kardan kapanan yolun iş makinesiyle açılmasının uzun zaman alacağını söyledi. Biz de hastaya bir an önce ulaşıp gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak amacıyla snowtrack ambulansımızla bölgeye giderek hastaya ilk müdahaleyi yaptık. Sonra hastamızı alarak kara yolunda bekleyen ambulansa teslim ettik."

Tesis sahibi Efendi Tuna ise çiftliğin yolunun kar ve tipiden dolayı kapandığını aktararak "Ekipler, yol açılmadığı için çalışanımızı paletli ambulansla hastaneye götürdü. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahlat Bitlis hasta kurtarma Kar Ovakışla paletli ambulans tipi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Bitlis Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
12:30
İkindi
15:18
Akşam
17:43
Yatsı
19:01

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Eren Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Tatvan Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eski Bakan Ergezen’den Müftü İmamoğlu’na Ziyaret

Eski Bakan Ergezen’den Müftü İmamoğlu’na Ziyaret

Tatvan’da Mühendisler Ve Mimarlar Toplantısı

Tatvan’da Mühendisler Ve Mimarlar Toplantısı

Bitlis'de 'dünya Yürüyüş Günü' Etkinliği

Bitlis'de 'dünya Yürüyüş Günü' Etkinliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.