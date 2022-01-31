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Bitlis'te donan göl gençlerin oyun alanı oldu

31.01.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te donan göl gençlerin oyun alanı oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gençler, yüzeyi buz tutan gölde futbol oynadı.

İlçede son günlerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü dondu.

Bölge sakinleri, soğuk hava nedeniyle donarak yüzeyi doğal buz pistine dönen gölde tehlikeye aldırış etmeden hem kaydı hem de futbol oynadı.

Köylülerden Orhan Emen, "Gençlerimiz de donan göl üzerinde oyunlar oynuyor, burayı bir eğlence merkezine dönüştürüyorlar. Burasını turizme kazandırmak için uğraşıyoruz." dedi.

İlhami Paşa da her sene donan gölün yüzeyinde futbol oynayarak eğlenceli zaman geçirdiklerini aktardı.

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