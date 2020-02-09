Bitlis’te eğitime kar engeli

Bitlis’i iki gündür etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde iki gündür aralıksız yağan kardan dolayı eğitime erişimde yaşanacak olası güçlüklerin göz önünde bulundurularak 10 Şubat Pazartesi günü için il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl genelindeki tüm ana arterler ulaşıma açılırken, ağır vasıtaların zincirli olmak kaydıyla trafiğe çıkmalarına izin veriliyor. Adilcevaz-Adaksu, Ahlat-Malazgirt ve Ovakışla kara yollarının halen kapalı olup çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Bitlis-Mutki kara yolunun Karçınbaşı mevkisinde çığ riski nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlanmak kaydıyla yolun diğer alanları ise normal olarak trafiğe açıldı. Hizan-Bahçesaray ve Tatvan-Hizan kara yollarının halen ulaşıma kapalı, bu yollarda da çalışmalar devam ediyor.

Trafiğe çıkacak sürücülerin araçlarında çekme halatı ve zincir bulundurmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenildi.

