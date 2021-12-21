YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Bitlis'te eğitime yarın ara verildi

Bitlis'te eğitime yarın ara verildi

21.12.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te eğitime yarın ara verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildiMuş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Muş Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:22
Öğle
12:17
İkindi
14:42
Akşam
17:03
Yatsı
18:26

Muş Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Yeni Yaşam Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Yeni Yaşam Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Bulanik
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.