Bitlis'te Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri hastalara şifa götürüyor

BİTLİS (AA) - Bitlis Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri, bölgenin zorlu arazi şartlarına rağmen bakıma muhtaçları ve hastaları evlerinde ziyaret ederek kontrollerini gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Başkanı Burak Sayar ile Mutki ilçesine bağlı Yuvalıdam köyüne giden görevlilerin, hastaları evlerinde ziyaret ettiği ve gerekli tedavileri uyguladığı belirtildi.

Evde sağlık hizmeti ile hastaların daha rahat hizmet almasının amaçlandığı anlatılan açıklamada, merkez ve ilçelerde yatağa bağımlı, kanser ve ileri evre kronik hastalar ile engellilerin evlerine giden uzman personelin, tedavilerin ardından hastaların raporlarını da yenilediği aktarıldı.

Psikolojik ve sosyal rehabilitasyon desteği de verilenlerden bazılarının gerekli görülmesi halinde hastanelere nakledildiği kaydedilen açıklamada, kentteki 8 hastanede görevli ekiplerin, sağlık hizmeti alan yaklaşık bin hastaya her ay 2 bin 500 civarında ziyaret gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Zorlu coğrafi şartlara rağmen bu hizmetin aksatılmadan vatandaşlara sunulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hastanemizde, evde sağlık ve palyatif bakım birimlerinin koordinasyonuyla, sadece evde sağlık hizmeti alan son dönem hastalar için özel tek kişilik odalar oluşturulmuştur. Bu odalarda yakınlarıyla kalan hastalarımıza, branş, evde sağlık ve yoğun bakım hekimlerimizle hizmet sunulmaktadır. Bu hastalarımıza medikal tedavinin yanında psikolojik ve manevi destek verilerek huzurlu şekilde tedavi almaları sağlanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğümüz, il koordinatörlüğümüz ve mobil birimlerimizdeki bütün idareci ve ekiplerimiz, evde sağlık hizmeti alanların özel ve iki kat ilgiyi hak eden hastalar oldukları bilinciyle hizmet vermektedir. Çalışanlarımız, hasta ve yakınlarına yaşadıkları bu zor süreçte birer aile üyesi olarak yaklaşarak yüklerini olabildiğince hafifletmeyi amaçlamaktadır."

