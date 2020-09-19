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Bitlis’te Gaziler günü programı etkinlikleri

BİTLİS HABERLERİ  | 19.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında bir program düzenlendi.Program Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında bir program düzenlendi.
Program Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Jandarma Komutanlığında görevli bir subay tarafından yapıldı. Ayrıca Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz tarafından da kısa bir konuşma yapıldı. Program bir öğrenci tarafından okunan şiirin ardından sona erdi.
Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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Bitlis Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
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Sabah
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Öğle
12:10
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Merkez Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Altındal Eczanesi
Tatvan
Ela Eczanesi
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