Bitlis’te Gaziler günü programı etkinlikleri

Bitlis’te 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında bir program düzenlendi.

Program Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma İl Jandarma Komutanlığında görevli bir subay tarafından yapıldı. Ayrıca Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz tarafından da kısa bir konuşma yapıldı. Program bir öğrenci tarafından okunan şiirin ardından sona erdi.

Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

