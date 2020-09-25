YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

BİTLİS HABERLERİ  | 25.09.2020 21:27 | Son Güncelleme

Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan iki kişiye suçüstü yapılarak gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Adilcevaz’a bağlı Erikbağı köyü mevkiinde Van Gölü sahil şeridinde göçmen kaçakçılığı yapan iki kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan iki kişiye suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Adilcevaz’a bağlı Erikbağı köyü mevkiinde Van Gölü sahil şeridinde göçmen kaçakçılığı yapan iki kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Adilcevaz ilçesi Erikbağı köyü Van Gölü sahil şeridi üzerinde görevlilerimizce yapılan kontrolde; düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen S.T. ve H.E. isimli şüphelilerin, Van ilinden getirdikleri düzensiz göçmenleri Eriklibağ köyü sahil şeridinde indirdikleri esnada tekne ile birlikte suçüstü yakalanmışlardır. Meydana gelen olayda 3 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen S.T. VE H.E. isimli şüpheliler, görevlilerimizce gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O fotoğraflar bakın nasıl çekilmiş! O fotoğraflar bakın nasıl çekilmiş!
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Yalovaspor’dan flaş transferler
Yalovaspor’dan flaş transferler
Milli Eğitim Müdürü Sarı’dan AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret
Milli Eğitim Müdürü Sarı’dan AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Yeni Rektör’den çiçek yerine bağış talebi
Yeni Rektör’den çiçek yerine bağış talebi

Bitlis Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:34
Sabah
05:55
Öğle
12:08
İkindi
15:32
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Bitlis Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Halk Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Nıl Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Güroymak’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı
Güroymak’ta 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Hizan’da korona virüs denetimleri
Hizan’da korona virüs denetimleri
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ göreve başladı
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ göreve başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.