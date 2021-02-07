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Bitlis'te gönüllü gençler karlı yolları aşarak çocukların ve ailelerin yüzünü güldürüyor

07.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz: - "Kar yoğun olsa bile ailelere ve vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. 2021 yılının başından şimdiye kadar 1000 aileye gıda, 1200 öğrencimize de kıyafet ve bot yardımında bulunduk" - Gönüllülerden Emine Aksu: - "Çocuklar üşürse yeryüzü donar. Onları ısıtmak amacıyla buradayız. Onları ısıtacağız ki bizim de yüreğimiz ısınsın"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Türk Kızılay Bitlis Şubesi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü gençler, kentin zorlu coğrafyası ve çetin geçen kış şartlarına rağmen en ücra köylere giderek vatandaşların gönlüne dokunuyor.

Türkiye'nin en çok kar yağışının görüldüğü illerinden Bitlis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen çalışmalarını sürdüren gönüllüler, köyleri tek tek dolaşıyor.

Bu kapsamda ocak ayında Türk Kızılay Genel Merkezinden gönderilen kışlık kıyafet ve gıda yardımlarını, karlı yolları aşarak ihtiyaç sahiplerine dağıtan gönüllüler, ailelerin ve öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Dondurucu soğukta kentin zorlu coğrafyasında Mutki ilçesinin Arpalıseki köyü ile Ozanlı mezrasına giden gönüllü gençler, yardımları ulaştırdıkları öğrenci ve ihtiyaç sahibi ailelerin sevincine ortak oldu.

- "Zorluklara rağmen insanlara ulaşmaya çalışıyoruz"

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şube olarak yeni yılda da yardımlara devam ettiklerini belirtti.

Genel merkezlerinden gönderilen ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim etmek için çalıştıklarını anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Zorlu kış şartlarına rağmen faaliyetlerimiz devam ediyor. Aile ve öğrencilerimize gıda ve kışlık giyim yardımında bulunduk. Şube olarak bütün ilçelere ve kırsala ulaşmaya çalışıyoruz. Burada kış çetin geçiyor. Kar yoğun olsa bile ailelere ve vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. 2021 yılının başından şimdiye kadar 1000 aileye gıda, 1200 öğrencimize de kıyafet ve bot yardımında bulunduk. Amacımız vatandaşımızın mağduriyetini giderip onları daha yüksek bir refah seviyesine ulaştırmak."

Arpalıseki köyünün Ozanlı mezrasında çocukların daha rahat ve sıcak bir ortamda eğitim görmeleri için okullara da yardımlarda bulunduklarını ifade eden Cengiz, "Öğrencilere bot, mont, atkı, bere ve eldiven hediye ettik. Onlar mutlu oldukça biz daha mutlu oluyoruz. Yardımları gönderen genel merkeze ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

- "Onları ısıtacağız ki bizim de yüreğimiz ısınsın"

Gönüllülerden Emine Aksu ise kar kış demeden çocuklara bot, mont, atkı, bere ve eldiven yardımında bulunmak için Arpalıseki köyüne geldiklerini söyledi.

Zor şartlarda ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Aksu, "Çocuklar üşürse yeryüzü donar. Onları ısıtmak amacıyla buradayız. Onları ısıtacağız ki bizim de yüreğimiz ısınsın. Bitlis'te kış şartları ağır geçiyor. Buna rağmen dağ tepe, kar kış demeden çocuklarımıza ulaşmak için buradayız. Zor oldu ama elimizden geldiğince hepsine ulaşmaya çalıştık." diye konuştu.

Gönüllülerden Halil Işık da hayırseverlerin köydeki çocuklar için bağışta bulunduğunu belirterek, "Bu bağışları sahiplerine ulaştırmak için olumsuz hava şartlarını dinlemeden en zorlu yolları aşmaya çalışıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Çocukların yüzünü güldürmek tüm zorlukları unutturuyor." ifadelerini kullandı.

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