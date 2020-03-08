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Bitlis’te hafta sonu vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti

BİTLİS HABERLERİ  | 08.03.2020 16:15 | Son Güncelleme

Bitlis’te hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuk, genç ve yaşlılar, kayak tesisine akın ederek kaymanın keyfini yaşıyor.Türkiye’nin en çetin kışının yaşandığı Bitlis’te kayak severler bahar ayı gelmeden kayak yapmanın fırsatını değerlendiriyor.

Bitlis’te hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuk, genç ve yaşlılar, kayak tesisine akın ederek kaymanın keyfini yaşıyor.
Türkiye’nin en çetin kışının yaşandığı Bitlis’te kayak severler bahar ayı gelmeden kayak yapmanın fırsatını değerlendiriyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis’te vatandaşlar, Mart ayında hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini Rahva bölgesindeki El Aman Hanı Kayak Merkezi’ne attı. Yetişkinler kayaklarla karın keyfini çıkarırken, kadın ve çocuklar ise kızaklarla kaymayı tercih ettiler. Kar kalitesinin düşük olmasını Mart ayının içinde olduklarına bağlayan kayak severler, buna rağmen El Aman Kayak tesisini akın ettiler. Ecevit Sulukaya isimli vatandaş sabah saatlerinden beri kayak yaptığını belirterek, “Öncelikle bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. Mart ayına girmemize rağmen hala kar var ve hala kayak yapılıyor. Şuanda El-Aman Hanı Kayak Merkezi’ndeyiz. Pazar günü ve havanın güneşli olması sebebiyle yoğun bir ilgi var. Yerli ve yabancılar gelip burada kayak yapıyorlar. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelip buranın güzelliğini görsünler” dedi.
İsmail Yeşilada adlı vatandaş ise Snowbord yaptığını ifade ederek, “Güneşli, güzel bir pazar gününde güzel bir aktivite yapıyoruz. Bitlis kış memleketi olduğu için bu tür sporlara oldukça uygundur. Bizde karın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Daha güzel kayak pistlerimiz var ama maalesef bu sene açılmadı. Bizde burada kayak yapıyoruz. Acemiliğimizi de burada atlattık” diye konuştu.

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