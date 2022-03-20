YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

20.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Güven köyünde yaşayan Melek Savucu'nun dün saat 23.00 sıralarında doğum sancıları başladı.

Yolu kapalı olan köydeki Savucu'nun hastaneye ulaştırılması için jandarma, güvenlik korucuları, 112 Acil Servis ile İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipiye rağmen çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonucu köye giden ambulansa alınan Savucu, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Savucu, yapılan müdahaleyle dünyaya gelen kız çocuğuna Azra ismini verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyorBitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyor
Buca Cezaevinin yıkım işini iki eski hükümlüsü yapıyorBuca Cezaevinin yıkım işini iki eski hükümlüsü yapıyor
Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisini darbeden kişi gözaltına alındıBakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisini darbeden kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 22 Mart Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:06
Öğle
12:24
İkindi
15:50
Akşam
18:32
Yatsı
19:48
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bahçesine izinsiz girince acımadı! Defalarca ateş ederek...

Bahçesine izinsiz girince acımadı! Defalarca ateş ederek...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Canan Karatay açıkladı! "Dimdik olursunuz, dağlara çıkar inersiniz"

Canan Karatay açıkladı! "Dimdik olursunuz, dağlara çıkar inersiniz"

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.