Bitlis'te hamile kadın ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye götürüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Güven köyünde yaşayan Melek Savucu'nun dün saat 23.00 sıralarında doğum sancıları başladı.
Yolu kapalı olan köydeki Savucu'nun hastaneye ulaştırılması için jandarma, güvenlik korucuları, 112 Acil Servis ile İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipiye rağmen çalışma başlattı.
Uzun uğraşlar sonucu köye giden ambulansa alınan Savucu, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Savucu, yapılan müdahaleyle dünyaya gelen kız çocuğuna Azra ismini verdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz