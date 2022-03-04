Bitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutuldu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçen yıl kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu.

Kazanın meydana geldiği Çekmece köyünün muhtarı Mahir Akhan tarafından, düşen helikopterde şehit olanlar için köyün camisinde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu, Tatvan Müftüsü Zahit Demirel tarafından dua edildi.

Köyün farklı yerlerine üzerinde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart, cami önüne de Türk bayrağı asıldı.

Vali Oktay Çağatay, mevlit sonrası gazetecilere, geçen yıl bugün Çekmece köyü yakınlarında elim bir kaza yaşadıklarını anımsattı.

Kazada 11 askerin şehit olduğunu ifade eden Vali Çağatay, şöyle konuştu:

"Kazada başta Korgeneral Osman Erbaş olmak üzere 11 şehidimiz vardı. İki yaralımızı da arkadaşlarımızın emekleriyle kurtardık. Çok şükür onlar sağlığına kavuştu. Bizim açımızdan bu en azından o elim olayın bir tesellisiydi. O gün bu köyde gerçekleşen acı olayda, köyümüzün muhtarı başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız canla başla gerek helikopterin bulunmasında gerek yaralıların sevkinde çok yardımcı oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi unutmadık. Hatırasını yad etmek için mevlidi ruhlarına hediye ettik. Bir kez daha kendilerine Allah'tan rahmet, milletimize sabır diliyorum. Gazilerimize de minnet duygularımızı ifade ediyorum."

Muhtar Akhan da geçen yıl Bingöl'den havalanan helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle köylerinin sınırlarında düştüğünü hatırlattı.

Kazanın hemen ardından cami hoparlöründen bütün köy sakinlerine durumu anonsla duyurduklarını belirten Akhan, şunları söyledi:

"Bunun üzerine güvenlik korucuları ve köydeki herkes seferber oldu. Kadın erkek herkes olay yerine gitti. Olay yerinden iki yaralımızı sağ çıkardık. Tabii bu konuda üzgünüm, 11 şehidimiz oldu. Geçen yıl 18 Mart'ta Şehitler Günü'nde onların adına mevlit okuttuk. Bugün de olayın yıl dönümüdür. Bugün Çekmece köyü camisinde mevlit okuttuk. Allah mekanlarını cennet eylesin."

Mevlide, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, kurum amirleri, askeri erkan ve köylüler katıldı.

Mevlit sonunda katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

