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Bitlis'te hırsızlık yaptıkları iddia edilen 8 zanlı yakalandı

09.05.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te hırsızlık yaptıkları iddia edilen 8 zanlı yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tatvan, Güroymak ve Ahlat Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde 25 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde 6 hırsızlık olayı yaşandığı belirtildi.

Hırsızlıkların aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş ekiplerince çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"​​Tatvan'ın Sarıkum köyünde 3 küçükbaş hayvan çalan O.B, ​Güroymak'ın Gölbaşı ile Şirintepe köylerinde 2 kişinin bahçesinin etrafındaki 35 demir direk ile 520 metre fens telini çalan H.S, A.S, H.S. ve D.A, Ahlat'ın Burcukaya köyünde 2 kişinin tarlasındaki sondaj panolarına ait 47 metre bakır kabloyu çalan O.K. ve U.K yakalanmıştır. Ahlat'ın Saka köyündeki yol kontrol uygulamasında ise bir ticari taksinin bagajındaki kontrolde 100 kilogram soyulmuş bakır kablo ele geçirilmiş, şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise kesme makası, 2 kerpeten, 8 pense ve 3 karga burnuna el konulmuştur. Çalınan küçükbaş hayvanlar ile malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Yakalanan 8 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla adli işlemlere başlanmıştır."

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