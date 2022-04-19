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Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı

19.04.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te iki araçta 110 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde iki araçta yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 110 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili iki organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Küçüksu köyü mevkiinde yol uygulaması gerçekleştirildi.

Ekiplerce durdurulan kamyonda 71, minibüste ise 39 olmak üzere 110 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen M.S.K. ile S.G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.K. ve S.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

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