YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te jandarma personeli çocuklarla kar topu oynadı

Bitlis'te jandarma personeli çocuklarla kar topu oynadı

26.01.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te jandarma personeli çocuklarla kar topu oynadı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te jandarma personeli yarı yıl tatiline giren öğrencilerle kar topu oynayarak keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yenice Jandarma Karakolu personeli, yarıyıl tatiline giren öğrencilerle karakolun bahçesinde kar topu oynadı.

Eğlenceli anların yaşandığı kar topu savaşının ardından öğrencileri karakolda ağırlayan askerler, ikramlarda bulundu.

Askerler, daha sonra çocuklarla kardan adam da yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Ahıska Türkleri, 77 yıl önceki sürgünde yaşadıkları acıları hafızalarından silemiyorAhıska Türkleri, 77 yıl önceki sürgünde yaşadıkları acıları hafızalarından silemiyor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:15
Öğle
12:29
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:53
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.