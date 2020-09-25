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Bitlis’te kaçak avlananlara ceza

BİTLİS HABERLERİ  | 25.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Bitlis’te kaçak avlanılan Yeşilbaş Ördek, Tahtalı, ve Kılıç Gaga kuşuna el konulurken, kaçak avlanan şahıslar hakkında idari para cezası uygulanacak.Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bitlis’te kaçak avlananlara ceza

Bitlis’te kaçak avlanılan Yeşilbaş Ördek, Tahtalı, ve Kılıç Gaga kuşuna el konulurken, kaçak avlanan şahıslar hakkında idari para cezası uygulanacak.
Doğa Koruma Milli Parklar Bitlis İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan kontrollerde kaçak avlanan 2 şahıstan biri belgesiz avlanmak, takoz takılmadan av tüfeğini kullanmak ve avladığı tespit edilen 1 Yeşilbaş Ördek, 1 Tahtalı ve 1 Kılıç gaga kuşu için İdari Yaptırım Kararı ve Tazminat uygulanacak. Ayrıca avda kullanılan av tüfeğinin mülkiyetini kamuya geçirilmek üzere el konulurken, ikinci şahsın ise avcılık belgesinin olduğu fakat avlanma günü dışında avlanma yapmaktan idari yaptırım cezası uygulanacak.

Bitlis’te kaçak avlananlara ceza

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