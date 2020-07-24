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Bitlis’te kaçak cep telefonu ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 24.07.2020 12:35 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelenen bir araçta yapılan aramada 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi.

Bitlis’te kaçak cep telefonu ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelenen bir araçta yapılan aramada 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Otomobilin içerisinde yapılan arama neticesinde 3 adet Huawei marka ve 8 adet Xiaomi marka kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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