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Bitlis’te kar yağışı

21.11.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te günlerdir etkili olan yağmur, dün geceden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis’te kar yağışı

Bitlis’te gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar devam etti. Sabah beyaz örtüyle karşılaşan Bitlisliler, ilk iş olarak araçlarının üstündeki karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugünden itibaren bölgeyi terk edeceğini belirterek, soğuk havanın zirai don yapabileceğini, bu konuda çiftçilerin duyarlı olmalarını istedi.

Kar yağışı ile birlikte ana arterlerde Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 21 Kasım Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
12:02
İkindi
14:40
Akşam
17:03
Yatsı
18:23

Bitlis Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Salı

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Merkez
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