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Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

28.11.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İlçede buzlanma nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Vatandaşlardan Ekrem Ekinci, ilçede uzun zamandır soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Bugün kar yağdı. Ahlat'ımız beyaza büründü. Güzel görüntüler oluştu. İnşallah bereketli olur. Karın bereketinin fazla olduğuna inanıyorum." dedi.

Karayolları ekipleri de Hizan-Bahçesaray, Mutki-Hasköy, Ahlat-Malazgirt ve Rahva bölgesinde gece saatlerinde kar temizleme çalışması yürüttü.

Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Ahlat kar kış

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