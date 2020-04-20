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Bitlis’te korona virüs denetimleri

BİTLİS HABERLERİ  | 20.04.2020 08:48 | Son Güncelleme

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda kontrol görevlilerinin gece gündüz demeden denetimlere devam ettikleri belirtildi.

Bitlis’te korona virüs denetimleri

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.
Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gıda kontrol görevlilerinin gece gündüz demeden denetimlere devam ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi ve tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla birincil üretiminden son tüketiciye ulaşana kadar gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolü aralıksız olarak sürdürülmektedir. Bu süreçte halkımızın sağlığı için korona virüs salgınındaki olumsuzluklara karşı özellikle gıda sektöründe 5996 sayılı kanun kapsamında Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgili talimatları ile denetim eğitimleri sıklaştırılarak en üst seviyeye çıkarılmış olup gerekli koruma ve kontrol tedbirleri hassasiyetle yürütülmektedir. Bu kapsamda, gıda kontrol görevlilerimiz gece gündüz mesai mefhumu gözetilmeksizin tüm gıda işletmelerinde gerekli hijyen kurallarının en üst seviyede uygulanması için eğitim ve bilgilendirme yapmaktadır. Ayrıca bu süreçte en önemli denetçi tüketici olduğundan, tüketicilerimizin gördüğü olumsuzlukları Alo Gıda 174 ile 0 501 174 01 74 nolu WhatsApp ihbar hattına bildirmelerinin tüm denetimlerimiz açısından çok önemli olduğu da unutulmamalıdır” denildi.

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