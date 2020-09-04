YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi

Bitlis’te korona virüs tedbirleri denetimi

BİTLİS HABERLERİ  | 04.09.2020 16:51 | Son Güncelleme

Bitlis’te korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında korona virüsle mücadelede alınan tedbirler denetlendi.

Bitlis’te korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında korona virüsle mücadelede alınan tedbirler denetlendi. Genelge kapsamında vali yardımcıları, beraberindekilerle kentte faaliyet gösteren iş yerlerini denetledi. Denetimlerde korona virüsle mücadelede alınan kararların uygulanmasına yönelik esnafa uyarılarda bulunuldu.
Genelge kapsamında vali yardımcıları ve kurum müdürleri, il genelindeki marketler, konaklama tesisleri, şehir içi ve şehirlerarası otobüsler, ticari taksiler, bay/bayan kuaför salonları, restoranlar, spor salonları, düğün salonları gibi birçok alanı denetledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:37
Öğle
12:16
İkindi
15:53
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Eren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Sifa Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Göl Eczanesi
Tatvan
Hızan Gızem Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bitlis’te 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis’te 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü
Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü
Hizan'da Tantuni Salonu Açıldı
Hizan'da Tantuni Salonu Açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.