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Bitlis’te köy ve az nüfuslu yerlerde eğitim başlayacak

BİTLİS HABERLERİ  | 10.10.2020 11:56 | Son Güncelleme

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde yüz yüze eğitim başlayacak.Bitlis Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde yüz yüze eğitim başlayacak.
Bitlis Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, toplanarak eğitimle ilgili kararın alındığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İlimiz genelinde 12 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokul, ortaokul ve imam Hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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