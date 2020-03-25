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Bitlis’te köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 25.03.2020 22:20 | Son Güncelleme

Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi sınırlarındaki 16 köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi sınırlarındaki 16 köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İl merkezine bağlı Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Esenburun, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ile barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, 23 Mart’ta saat 20.00’den itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 20.00’da kaldırılmıştır."

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