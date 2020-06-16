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Bitlis'te kuluçkadan çıkan kaz yavruları meralarda besleniyor

BİTLİS HABERLERİ  | 16.06.2020 13:40 | Son Güncelleme

Bitlis'te kuluçkadan çıkan kaz yavruları meralarda besleniyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Yunus Orkin, 5 yıl önce devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte, kuluçkadan çıkan 5 bin kaz yavrusunu merada besliyor.

Çiftlikteki kuluçka makinesiyle ürettiği yavrulara kümeste özenle bakan Orkin, hayvanları daha iyi yetişmeleri ve beslenmeleri için anaç kazlarla zengin floraya sahip meralara salmaya başladı.

Yavruları kış mevsimine kadar meralarda büyüten, daha sonra yakın köylere ve birçok ile pazarlayan Orkin, devletten aldığı desteklerle kısa zamanda işlerini büyüttüğünü söyledi.

Kuluçkadan çıkan kaz yavrularının bir hafta kümeste besledikten sonra merayla buluşturduğunu belirten Orkin, "Bu yıl 5 bin yavru kaz ürettim. Bu işte pilot bölge olma yolunda ilerliyoruz. Güroymak'taki ovalar, iklim, hava koşulları ve yeşil alanlarıyla kaz yetiştiriciliği için çok uygun. Çevre ilçe ve köylerde kazlara çok talep var. Ürettiğim yavruları satıyorum. Besicilere ilaçlama ve aşı hakkında gerekli bilgileri veriyoruz. Besicilerin büyüttüğü kazları daha sonra geri alıyoruz. Burada kesim makinelerimiz var. Kesimin ardından satışa sunuyoruz." diye konuştu.

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