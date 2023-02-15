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Bitlis'te meslek lisesinde üretilen mobil tuvaletler Adıyaman'a gönderildi

15.02.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen mobil tuvaletler, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a gönderildi.

Okuldaki atölyede öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen mobil tuvaletlerin yüklendiği ikinci tır, Adıyaman'a doğru yola çıktı.

Güroymak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Mekin Kurt, okulda mobil tuvalet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Depremzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara deste olmaya çalıştıklarını anlatan Kurt, "Öğrenci ve öğretmenlerimizle gece gündüz demeden emek vererek bir nebze de olsa depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tuvaletlerin iskeletini metalden, alt kısmını suya dayanıklı malzemeden, kapıları ise PVC'den yaparak hızlı şekilde tamamlıyoruz. Tuvaletlerin yüklendiği tır Adıyaman'a gidiyor. Depremzedelerimize en kısa zamanda ulaşır. Bir tıra 13 mobil tuvalet yerleştirebiliyoruz." diye konuştu.

Kurt, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

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deprem Adıyaman Bitlis Kahramanmaraş Güroymak

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