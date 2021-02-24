Bitlis'te metrelerce karın bulunduğu köy yolları tek tek açılıyor

BİTLİS (AA) - Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'in Hizan ilçesinde karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hizan İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesi olan dağlar ve sarp kayalıklar bulunan köy yollarını açmak için iş makineleriyle yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşların sağlıklı şekilde ulaşımını sağlanması için fedakarca çalışan ekipler, ilçeye bağlı 2 bin 500 rakımlı Karlıtepe köyünün yolunu 3 gün süren zorlu mücadeleyle açmayı başardı.

Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, köy yolunu 3 günde açabildiklerinin altını çizerek "Rakımı yüksek olduğundan 3 metreden fazla kar var. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz, gece gündüz demeden canla başla çalışıyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Hüseyin Ercel ise yollarının açılması için emek veren ekiplere teşekkür ederek, "Yolumuz açıldığı için mutluyuz. Allah onlardan razı olsun. Yeğenlerimi Hizan merkeze okula götürüyorum. Yol açılmasa götüremeyecektim." dedi.

