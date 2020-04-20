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Bitlis’te milli eğitim yatırımları

BİTLİS HABERLERİ  | 20.04.2020 08:47 | Son Güncelleme

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 2020 yılında eğitime yapılacak yatırımları değerlendirerek, yeni derslik ve güçlendirmeyle birlikte 33 tane iş için 88 milyon TL yatırım yapacaklarını belirtti.Kış şartlarının uzun ve çetin geçtiği Bitlis’te, inşaat sezonu zor şartlar altında başladı.

Bitlis’te milli eğitim yatırımları

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, 2020 yılında eğitime yapılacak yatırımları değerlendirerek, yeni derslik ve güçlendirmeyle birlikte 33 tane iş için 88 milyon TL yatırım yapacaklarını belirtti.
Kış şartlarının uzun ve çetin geçtiği Bitlis’te, inşaat sezonu zor şartlar altında başladı. Henüz karın kalkmadığı birçok yerde işlerin yetişmesi için çalışmalara başlandı. Zamanın iyi değerlendirilmesi için zor şartlarda çalışma başlattıklarını belirten Korkmaz, 2020 yılının ekim ayına kadar mevcut 33 işi bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Korkmaz, “Bitlis’in en zor yerinde inşaatımız devam ediyor. 15 Nisan’dan itibaren inşaat sezonu başlıyor. Şu an yapımı devam eden 4 tene işimiz de inşaat başladı. Bunlardan biri Cemil Özgür Spor Salonudur. TOKİ 4. Etapta 24 derslik meslek lisemiz ve iki tane atölyemiz devam ediyor. Güroymak Değirmen köyünde 12 derslik okulumuz devam ediyor. Tatvan Fatih’te 16 derslik okul yapımımız devam ediyor. Bu yıl il genelinde irili ufaklı 17 işimiz olacak. Bu işlerimize haziranın başından itibaren başlayacağız. Bunun dışında il genelinde güçlendirmesi yapılacak 14 tane işimiz var. Onlarında ihalesi bitti. Artık okullarımızın açılma durumuna göre onlara da start vereceğiz. 2020’nin ekim ayında 33 tane işimizi bitirmiş olacağız. İlin ekonomisine katkısı olacağını düşünüyorum. 2020 yılında 88 milyon TL yatırımımız olacak” dedi.

Bitlis’te milli eğitim yatırımları

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