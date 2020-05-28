YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te namaz kılınacak camiler belirlendi

Bitlis’te namaz kılınacak camiler belirlendi

BİTLİS HABERLERİ  | 28.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Bitlis’te 29 Mayıs 2020 günü belirlenen kurallara uyulması şartıyla cuma namazının kılınacağı şehir merkezindeki camiler belirlendi.Bitlis İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerde, uzun bir aranın ardından cuma namazı kılınacak.

Bitlis’te 29 Mayıs 2020 günü belirlenen kurallara uyulması şartıyla cuma namazının kılınacağı şehir merkezindeki camiler belirlendi.
Bitlis İl Müftülüğü tarafından belirlenen camilerde, uzun bir aranın ardından cuma namazı kılınacak. Cuma namazının kılınacağı cami isimlerinin yer aldığı afişler şehrin farklı noktalarına asılarak duyurusu yapıldı. İl müftülüğünce yapılan duyuruda, “Camilerimizin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olması nedeniyle abdestinizi ev veya iş yerlerinizde alarak belirlenen camilerimizde bulunulduğu sürede maskelerinizin çıkarılmaması ve kişisel seccadeleriniz ile gelinmesi gerekmektedir. Namazlarınızı önceden işaretlenerek belirlenen yerlerde kılınması gerekmektedir. Namaz kılınacak mekanlardaki giriş çıkışlarda ve içerde güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması önem arz etmektedir” denildi.
Açıklamada, hastalık belirtisi taşıyan vatandaşların da cuma namazını evlerinde öğle namazının farzı olarak eda etmelerinin hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığı açısından önemli olduğu kaydedildi.
Bitlis şehir merkezinde namaz kılınacak camiler ise şöyle:
“Merkez Ulu Camii, Müftülük (Siteller) Camii, Şemsiye Mescidi (Vakıflar Bölge Müdürlüğü), Hüsrevpaşa Camii, TOKİ 2. Etap Camii, TOKİ 3. Etap M. Zeki Peker Camii, TOKİ 4. Etap Camii, Üniversite Camii, Cezaevi Hazreti Ali Camii, Kutlu Doğum Camii, Eyüp Kenan Camii, Gazibey Camii, Fatih Kur’an Kursu, Seyyit Mustafa Camii, 8 Ağustos Yeni Camii.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz fotoğraf Cem Yılmaz'dan sürpriz fotoğraf
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Bitlis Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
02:59
Sabah
04:44
Öğle
12:14
İkindi
16:07
Akşam
19:34
Yatsı
21:11

Bitlis Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Nil Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bitlis Belediyesi nöbetçi fırın listesini paylaştı

Bitlis Belediyesi nöbetçi fırın listesini paylaştı

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.