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Bitlis'te öğrenci servisinin minibüse çarpması sonucu 20 kişi yaralandı

18.05.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te öğrenci servisinin minibüse çarpması sonucu 20 kişi yaralandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğrenci servisinin minibüse çarpması sonucu 17'si öğrenci 20 kişi yaralandı.

Maşallah Aydın idaresindeki 65 AY 691 plakalı öğrenci servisi, Yolçatı köyü yakınlarında tali yoldan çıkan Halil Millioğlu yönetimindeki 13 FA 032 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, serviste bulunan 17 öğrenci ile bir öğretmen ve minibüs sürücüsü Millioğlu ile eşi yaralandı.

Ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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